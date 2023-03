Stiri pe aceeasi tema

Presedintele chinez Xi Jinping a afistat marti in Rusia, in a doua zi a vizitei sale de stat, 'prioritatea' pe care o acorda relatiilor 'strategice' intre Moscova si Beijing, doua 'mari puteri', declarand ca l-a invitat pe omologul sau rus Vladimir Putin sa efectueze o vizita in China in cursul acestui…

China și Rusia sunt vecini buni și parteneri de incredere, a declarat președintele chinez Xi Jinping la sosirea sa intr-o vizita de stat la Moscova, pe 20 martie.Xi Jinping se așteapta ca vizita la Moscova sa dea un nou impuls dezvoltarii relațiilor ruso-chineze.

Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut joi organizarea unei intrevederi intre oficiali chinezi si ucraineni pentru a discuta despre initiativa de pace elaborata de Administratia de la Beijing, conform Mediafax.

Administratia de la Beijing a avertizat, luni, ca nu va tolera "presiunile" Statelor Unite referitoare la relatiile Chinei cu Rusia, dupa afirmatii ale secretarului de Stat american, Antony Blinken, privind un presupus plan chinez de a furniza armament armatei ruse, noteaza Mediafax.

Presedintele chinez Xi Jinping, care este si secretar general al Partidului Comunist Chinez (PCCh), a avertizat miercuri, intr-un discurs pronuntat la o sesiune de studiu a partidului unic, ca tara asiatica se va confrunta "inevitabil" cu "furtuni periculoase", intr-un context de puternice tensiuni…

Administratia de la Beijing a respins, luni, acuzatiile Washingtonului privind furnizarea de sprijin Rusiei pentru invazia militara in Ucraina si a transmis ca Statele Unite sunt responsabile de izbucnirea conflictului militar si de intretinerea acestuia, noteaza Mediafax.

China si Rusia ar trebui sa-si "consolideze coordonarea strategica" si sa "injecteze mai multa stabilitate in lume", a declarat vineri presedintele chinez Xi Jinping intr-o discutie prin videoconferinta cu presedintele rus Vladimir Putin, relateaza agentia oficiala de presa a Chinei, Xinhua, informeaza…

Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a intalnit joi, la revenirea din Statele Unite, cu omologul sau polonez, Andrzej Duda, informeaza cotidianul Le Monde.