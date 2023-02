Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri ca este "posibil" ca in acest an sa inceapa discutii oficiale pentru aderarea tarii sale la Uniunea Europeana, relateaza AFP."Ce am convenit cu adevarat astazi?", a remarcat Zelenski in traditionala sa interventie zilnica de seara, la finalul…

- Preconizata aparitie ca invitat a presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski la festivalul de muzica de la Sanremo atrage critici din partea partidelor politice in Italia, o tara unde sprijinul fata de Ucraina in razboiul acesteia cu Rusia este cel putin lipsit de entuziasm, relateaza vineri agentia…

- Un discurs video al președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, care ar urma sa aiba loc in timpul festivalului de muzica de la Sanremo produce agitație pe scena politica din Italia. Liderii politici critica intens posibila apariție a președintelui ucrainean și spun ca „nu este potrivit” sa amestece…

- Preconizata aparitie ca invitat a presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski la festivalul de muzica de la Sanremo atrage critici din partea partidelor politice in Italia, o tara unde sprijinul fata de Ucraina in razboiul acesteia cu Rusia este cel putin lipsit de entuziasm, potrivit

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi, in fața participanților la forumul economic de la Davos, ca nu știe cine ia acum deciziile la Kremlin. Nu sunt sigur pe deplin ca Putin este in viața, a spus Zelenski, citat de Pravda.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis vineri seara, intr-un mesaj video cu ocazia Craciunului ortodox pe stil vechi, ca "aceasta este o sarbatoare a armoniei si unitatii familiale".

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat sambata memoria fostului papa Benedict al XVI-lea, despre care a spus ca a fost un "eminent teolog" si un "promotor al valorilor universale", relateaza AFP, Reuters si dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a invitat miercuri pe Elon Musk sa viziteze Ucraina pentru a vedea daunele aduse țarii de catre forțele ruse, spunand ca o astfel de vizita l-ar putea ajuta pe miliardar sa ințeleaga situația inainte de a se pronunța in legatura cu