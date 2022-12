Volodimir Zelenski, mesaj pentru ucraineni: „Vom ajunge la victorie”

Volodimir Zelenski le-a cerut ucrainenilor, in ultimul sau mesaj, transmis miercuri seara, sa arate de solidaritate si de compasiune fata de semenii lor, aratand ca urmeaza un an „dificil” si numai asa se poate ajunge la victorie. Președintele Ucrainei spune ca miercuri fost o zi „a bilantului acestui an si a planurilor pentru anul viitor”. „Am avut o intalnire cu oficialii specializati in relatii internationale cu privire la evenimentele si planurile pentru luna ianuarie. M-am intalnit cu ministrul apararii din Franta, care a sosit in Ucraina. Am discutat despre cooperarea pe parcursul anului,…