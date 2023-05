Stiri pe aceeasi tema

- Volodimir Zelenski s-a intalnit cu presedintele Sergio Mattarella si apoi cu prim-ministrul Giorgia Meloni apoi s-a indreptat catre Vatican pentru discutii cu Papa Francisc.Atat Mattarella, cat si Meloni au reiterat sprijinul deplin al Italiei pentru Ucraina in ceea ce priveste ajutorul militar, financiar,…

- Nationalisti rusi pro-razboi, condusi de Igor Ghirkin, au declarat vineri ca un nou grup infiintat de ei intra in politica pentru a salva Rusia, care - potrivit lor- risca sa fie bulversata din cauza esecurilor militare in razboiul din Ucraina, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. CITESTE SI Mihai…

- Pe 12 mai, au aparut imagini geolocalizate in care forțele ruse se retrag sub focul puternic de artilerie pe malul sudic al lacului de acumulare Berkhivske, situat la aproximativ patru kilometri nord-vest de Bakhmut.Institutul pentru Studierea Razboiului a declarat in cea mai recenta evaluare ca…

- Cladirea unei familii in Italia devine un "efort titanic" pe care doar cei bogati si-l pot permite, intrucat conditiile "salbatice" ale pietei libere ii impiedica pe tineri sa aiba copii, a declarat vineri Papa Francisc, la o conferinta la care a stat alaturi de premierul Giorgia Meloni, relateaza Reuters,…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se va deplasa sambata la Roma si la Vatican, pentru intalniri cu presedintele Italiei, Sergio Mattarella, si cu Papa Francisc, afirma oficiali italieni, sub protectia anonimatului.

