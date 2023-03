Stiri pe aceeasi tema

- Rusii „ne ucid cetatenii doar pentru simplul fapt ca sunt ucraineni“, a declarat presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, anuntand in mesajul sau video zilnic, publicat in cursul noptii trecute pe site-ul presedintiei de la Kiev, in care s-a referit la reuniunea avuta luni cu sefii armatei, ca fortele…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a demis duminica un inalt comandant militar care a contribuit la conducerea luptei impotriva trupelor ruse in estul tarii, fara insa a-si motiva decizia, informeaza Reuters. Printr-un decret scurt, presedintele Zelenski a anuntat demiterea lui Eduard Moskaliov…

- Presedintele american Joe Biden a efectuat ieri o vizita-surpriza in capitala Ucrainei, Kiev, intr-o demonstratie majora de sprijin cu cateva zile inaintea marcarii unui an de la declansarea invaziei ruse in Ucraina, la 24 februarie 2022, context in care Moscova desfasoara un atac masiv pe frontul din…

- Presedintele Volodimir Zelenski a declarat intr-un interviu publicat duminica de „ Corriere della Sera ” ca președintele Franței, Emmanuel Macron isi pierde timpul luand in considerare orice fel de dialog cu Rusia, relateaza Reuters . ”Va fi un dialog inutil. De fapt, Macron isi pierde timpul. Am ajuns…

- "Aceste linii rosii trebuie incalcate", a declarat, luni seara, presedintele lituanian Gitanas Nauseda, intr-un interviu pentru televiziunea lituaniana, referindu-se la rezervele in a furniza avioanele de lupta si rachetele solicitate de Ucraina, relateaza DPA preluat de Agerpres.Aceste sisteme de…

- Presedintele rus Vladimir Putin a asigurat joi ca armata rusa va gasi o cale de a contracara, un „antidot” la sistemul de aparare aeriana Patriot pe care Statele Unite il vor furniza Ucrainei, aflata sub presiunea bombardamentelor Moscovei, relateaza Reuters si France Presse. „Cat despre Patriot, este…

- Rusia a transmis miercuri, prin vocea purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, ca nu a primit nicio propunere privind o "incetare a focului de Craciun" in Ucraina, informeaza Reuters, care noteaza ca anunțul Moscovei vine in contextul in care luptele se vor prelungi, cel mai probabil, pana…