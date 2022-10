Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat ca aproape 65.000 de rusi au fost ucisi de la invadarea Ucrainei de catre Vladimir Putin, pe 24 februarie. Aceasta cifra este mult mai mare decat estimarea oficiala a Moscovei – publicata pe 21 septembrie – de 5.937 de morti, conform The Guardian.…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat marți ca "Ucraina are initiativa" in razboiul cu Rusia, iar alianța de aparare occidentala va fi alaturi de Kiev atat timp cat va fi nevoie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirma vineri ca ”o alta farsa a avut loc azi la Moscova”, dupa ce Rusia a declarat vineri patru provincii ucrainene (Donetk, Lugansk, Herson si Zaporojie) ca fiind parte a teritoriului sau, iar Vladimir Putin a semnat impreuna cu liderii acelor provincii…

- Decizia unor regiuni ale Ucrainei de a organiza un referendum privind aderarea la Federația Rusa este un raspuns la declarațiile președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, care i-a sfatuit pe toți cei care se simt ruși sa plece in Rusia, a declarat, joi, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov,…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski declara ca, in prezent, nu sunt posibile negocieri cu Federatia Rusa privind incheierea razboiului, din moment ce partea rusa nu poate formula pozitii adecvate. Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a afirmat ca amanarea negocierilor de catre Kiev va face…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat ca a discutat cu presedintele SUA, Joe Biden, caruia i-a multumit pentru noul pachet de asistenta in aparare. "Am exprimat recunostinta in mod special pentru includerea in acest pachet a apararii aeriene", a aratat Zelenski. Pe de alta parte,…

- Ucraina a negat implicarea in moartea Dariei Dugina – fiica ideologului ultranationalist rus Aleksandr Dugin, considerat un apropiat al presedintelui rus Vladimir Putin -, pe fondul temerilor ca atentatul cu mașina capcana a ridicat miza razboiului dintre Rusia și Ucraina. Consilierul principal al lui…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat, in contextul in care prima nava incarcata cu cereale din Ucraina a ajuns in stramtoarea Bosfor, prin coridorul special agreat in Marea Neagra, ca este nevoie de continuitate si regularitate in aceste exporturi. "Fiecare hrivna castigata de muncitorii…