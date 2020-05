Volkswagen trebuie sa plateasca despagubiri unui proprietar de automobil diesel Cea mai inalta instanta de drept comun din Germania a condamnat luni producatorul auto Volkswagen sa ramburseze, partial, un client care a cumparat un automobil echipat cu un motor diesel trucat, o decizie care ar putea stabili un precedent pentru alte mii de cazuri care au aparut in urma scandalului Dieselgate, informeaza AFP.



In replica, Volkswagen a anuntat intr-un comunicat ca va propune solutii amiabile pentru a solutiona o mare parte din cele 60.000 de proceduri individuale care sunt in prezent pe rol in Germania.



Herbert Gilbert, 65 de ani, un reclamant din landul Rhineland-Palatinate…

Sursa articol si foto: business24.ro

