Stiri pe aceeasi tema

- Xonia a fost oprita de polițiștii de la Brigada Rutiera in urma cu o saptamana, pe data de 23 iunie, pentru un control de rutina pe o strada din Sectorul 2 al Capitalei. Oamenii legii au constatat ca artista se afla la volan sub influența bauturilor alcoolice. De asemenea, rezultatele aparatului drug…

- Renault Scenic revine in Europa sub forma de EV pentru viitorul model E-Tech. Aceste fotografii spion ne ofera o prima privire asupra dezvoltarii modelului. The post Renault Scenic E-Tech EV a fost surprins in premiera la test appeared first on Romania Libera .

- ​eMAG folosește de ani buni tehnologii de Inteligența Artificiala, dar dezvoltarea recenta a soft-urilor stil OpenAI va face ca motorul de cautare de pe site sa raspunda la intrebari mai complexe, in stilul unei conversații. Ce fel de teste face compania? La ce mai este folosit AI-ul in comerțul online?

- Cea de-a opta generație a lui Volkswagen Golf a fost lansata la finele lui 2019. Modelul compact al germanilor este pe cale sa primeasca un facelift pentru anul 2024, iar aceasta noua versiune va fi ultima iterație cu motor termic pentru Golf. Asta pentru ca, așa cum a confirmat și șeful Volkswagen,…

- Doi tineri, in varsta de 21 și respectiv 22 de ani au fost sancționați de polițiștii clujeni joi, 11 mai, dupa ce unul dintre ei a fost prins cu substanțe interzise in mașina, in vreme ce celalalt gonea ca nebunul pe Calea Turzii. Polițiștii l-au oprit pe șoferul in varsta de 21 de ani pe strada…

- Cum poți sa iți dai viața peste cap cu un singur test! Este povestea unui barbat care spune ca lumea lui a fost daramata dupa ce a facut un test AD. Acesta i-a distrus tot ceea ce știa despre unitatea familiei sale. Acum, el lupta din greu pentru a merge mai departe. Ce a descoperit […] The post A mers…

- Cei care cred in existența extratereștilor au motive sa creada in continuare aceasta teorie dupa ce un expert ufolog ar fi descoperit viața pe Planeta Roșie. Care este obiectul bizar surprins de NASA pe Marte. Aceasta este imaginea care naste noi controverse printre vanatorii de extraterestri. Ce a…

- Un instantaneu amuzant a fost surprins intr-un oras din Neamt. Un individ a intrat cu calul inhamat la caruta in bar, cel mai probabil dupa ce animalul de tractiune nu a mai putut fi strunit