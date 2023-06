Volkswagen semnalat furat din Ucraina, descoperit la Albita

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita au descoperit la controlul de frontiera si reținut pentru continuarea cercetarilor un autoturism marca BMW 530E, care figura in bazele de date ca fiind furat din Norvegia cu trei saptamani in urma. In data de 29 mai 2023, in jurul orei…

- PRINS CU UN BMW FURAT…Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita au descoperit la controlul de frontiera un autoturism marca BMW 530E, care figura in bazele de date ca fiind furat din Norvegia cu trei saptamani in urma! Aceasta s-a petrecut in data de 29 mai 2023, in jurul orei…

- UPS!… Polițiștii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albița au descoperit la controlul de frontiera și reținut pentru cercetari, un autoturism marca Dacia Lodgy, care figura in bazele de date ca fiind furat din Italia. In data de 23 mai a.c., in jurul orei 01.45, in Punctul de Trecere a…

- Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Radauți Prut au descoperit la controlul de frontiera si reținut pentru continuarea cercetarilor un autoturism de marca Toyota CHR, fabricat in 2023, care figura in bazele de date ca fiind semnalat furat din Franța la 17 mai. La volanul automobilului…

- PRINS… Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita au descoperit la controlul de frontiera si retinut pentru continuarea cercetarilor un camion marca Man, care figura in bazele de date ca fiind semnalat furat din Bulgaria in urma cu cateva zile. Astfel, pe 19 mai 2022, in jurul…

- GHINIONIST… Polițiștii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albița au reținut un barbat cu cetațenie romana și Republica Moldova cautat de autoritațile din Germania, care este cercetat pentru savarșirea infracțiunii de contrabanda cu țigari pe teritoriul acestui stat. Moldo-romanul a ajuns…

- CAPTURA SCUMPA!… Polițiștii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albița au depistat la controlul de frontiera și au indisponibilizat pentru continuarea cercetarilor, un autoturism marca Citroen Jumpy, care figureaza in bazele de date ca fiind furat din Belgia. Captura a fost facuta la Punctul…

- N-A TRECUT!… Polițiștii de frontiera din Vama Albița au descoperit la controlul de frontiera un autovehicul marca Mercedes Sprinter, care figura in bazele de date ca fiind „BUN CaUTAT PENTRU CONFISCARE”, semnalare introdusa de autoritațile din Italia. Astfel, in data de 16 martie a.c., in jurul orei…