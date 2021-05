Volkswagen se aşteaptă la o marjă de profit operaţional mai ridicată, în urma majorării cererii pentru maşini premium Volkswagen AG, cel mai mare producator auto european, a imbunatatit estimarea privind marja de profit operational in 2021, in urma cererii mai ridicate pentru masinile mai profitabile in primul trimestru din 2021, transmit DPA si Reuters, informeaza AGERPRES . Grupul german se asteapta acum la o marja de profit operational in 2021 intre 5,5% – 7%, fata de estimarea precedenta, de 5% – 6,5%, in timp ce livrarile si vanzarile de vehicule ar urma sa creasca fiecare cu peste o cincime. Imbunatatirea perspectivelor vine in urma majorarii cererii pentru masini premium, cum ar fi Porsche si Audi, o tendinta… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

