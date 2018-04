Volkswagen il va da afara pe presedintele Muller, "o abordare total diletanta, ciudata, care sare in ochi"

In urma scandalului Diesel, VW vizeaza un nou inceput si la nivelul personalului de conducere.



Potrivit unor ample relatari din presa germana, sefia concernului Volkswagen urmeaza sa fie preluata de Herbert Diess, care conduce in prezent destinele marcii VW (din grupul auto de la Wolfsburg fac parte nu mai putin de 12 marci).



VW a anuntat oficial deocamdata doar ca are in vedere "o continuare a dezvoltarii structurii de conducere". "Ar putea fi vorba si de o schimbare a presedintelui concernului."



Ce pasi concreti sunt prevazuti si care va fi soarta actulului sef…