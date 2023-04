Vanzarile Volkswagen au crescut semnificativ in primul trimestru din 2023, in pofida rezultatelor mai slabe din China, cea mai mare piata auto din lume, a anuntat grupul german, transmit DPA si Reuters.

Cel mai mare producator auto european a livrat in primele trei luni din acest an 2,04 milioane de vehicule clientilor din intreaga lume in crestere cu 7,5% fata de perioada similara din 2022, desi livrarile din China, cea mai mare piata a sa, au scazut cu 14,5%, la 644.500 unitati, informeaza Agerpres.

