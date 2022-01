Stiri pe aceeasi tema

- Entegris, furnizor american de materiale pentru semiconductori, a anuntat miercuri ca va cumpara compania concurenta mai mica CMC Materials, intr-un acord evaluat la 6,5 miliarde de dolari, cu intentia de a-si dezvolta afacerile in contextul deficitului de semiconductori fara precedent la nivel mondial,…

- Actionarii CMC shareholders vor primi 133 de dolari in numerar si 0,4506 actiuni comune Entegris pentru fiecare actiune proprie. Potrivit calculelor Reuters, componenta de numerar si actiuni a ofertei este evaluata la 197,36 dolari pe actiuni sau 5,61 miliarde dolari, pretul fiind cu 35% peste cel inregistrat…

- Curtea Suprema a Statelor Unite a autorizat vineri instantele federale sa intervina impotriva unei legi din Texas foarte restrictive privind avortul, fara a ajunge pana la suspendarea acesteia, relateaza AFP. Aceasta decizie inlatura obstacolele procedurale care au impiedicat pana acum judecatorii…

- Gigantul farmaceutic Pfizer a anuntat astazi ca a semnat un acord cu guvernul Statelor Unite ale Americii, in valoare de 5,29 miliarde de dolari, privind livrarea pastilei impotriva COVID-19 incepand din acest an, relateaza Reuters.

- Arena Staples Center, emblematica incinta sala a echipelor Los Angeles Lakers si Los Angeles Clippers, va fi rebotezata Crypto.com Arena, au anuntat, marti, platforma de criptomonede cu acelasi nume si proprietarul arenei, AEG, care au incheiat un acord pentru o valoare record estimata la 700 milioane…

- Judecatorii au refuzat sa audieze apelurile VW si ale furnizorului german de masini Robert Bosch cu privire la o hotarare a unei instante inferioare care permite comitatului Hillsborough din Florida si comitatului Salt Lake din Utah sa caute sa traga companiile la raspundere in temeiul legilor si reglementarilor…

- Miliarde in plus sunt necesare pentru a aproviziona populatia lumii cu vaccinuri si medicamente impotriva COVID-19 pana in septembrie 2022, a apreciat joi Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), relateaza DPA. Agentia ONU a estimat acest necesar la 23,4 miliarde de dolari. Suma ar contribui la prevenirea…

- Gigantul Coca-Cola Co. este aproape de un acord de preluare a tuturor actiunilor la BodyArmor pentru 5,6 miliarde de dolari, in urma unei tranzactii care evalueaza producatorul de bauturi sportive la aproximativ opt miliarde de dolari, informeaza un articol publicat in The Wall Street Journal, preluat…