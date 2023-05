Stiri pe aceeasi tema

- Constructorul auto german Volkswagen (VW) a anunțat vineri, 19 mai, ca a finalizat vanzarea activelor sale din Rusia catre grupul local de dealeri Avilon, ca parte a ieșirii sale de pe piața rusa in urma invadarii Ucrainei de catre forțele Moscovei, informeaza agenția France Presse, preluata de The…

- Volkswagen a vandut fabrica Kaluga din Rusia si a subsidiarelor sale locale, a anuntat joi grupul auto german, dupa luni de dispute cu autoritatile de la Moscova privind tranzactia, transmite Reuters.

- Postul sud-coreean de televiziune MBC a relatat ca negocierile pentru vanzarea fabricilor Hyundai din Rusia sunt in etapa finala, adaugand ca producatorul auto asteapta aprobarea finala din partea guvernului rus. ”Este adevarat ca sunt in desfasurare discutii cu privire la vanzare, dar nu s-a decis…

- Grupul de bunuri de larg consum nu a dezvaluit valoarea pierderilor, dar a subliniat ca efectul de schimb valutar va juca un rol in aceasta tranzactie. Mai multe detalii despre tranzactie vor fi furnizate in comunicatul companiei privind veniturile din prima jumatate a la acestui an, care va fi publicat…

- Uzina de Automobile Gorki, parte a grupului auto rus GAZ Group, care avea un contract pentru a asambla automobile pentru Volkswagen, a demarat o actiune in justitie pentru a recupera 28,4 miliarde ruble (348 milioane de dolari) de la constructorul german, arata documentele juridice consultate de Reuters,…

- Procesul, despre care nu au fost inca publicate detaliile, a fost depus la tribunalul regional Nijni Novgorod, pe 7 aprilie. Volkswagen a refuzat sa comenteze. Grupul GAZ incearca deja sa recupereze 15,6 miliarde de ruble de la fostul sau partener, intr-un proces separat. Volkswagen a oprit operatiunile…

- Administratia de la Moscova a cerut, miercuri, Washingtonului sa evite incursiunile aeriene in apropierea spatiului aerian al Rusiei si in apropierea zonelor din sud-estul Ucrainei ocupate de armata rusa, in contextul tensiunilor generate de prabusirea un

- Grupul DIGI/RCSandRDS, controlat de miliardarul oradean Zoltan Teszari, a anunțat marți care a fost caștigul aferent tranzacției de aproape 625 milioane de euro, finalizate in luna ianuarie 2022, cand și-a vandut operațiunile din Ungaria dupa 23 de ani de prezența pe aceasta piața: aproape 320 milioane…