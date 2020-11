Voleibalistele de la CS Medgidia, succes cu CSO Voluntari 2005 la turneul de la Lugoj

Stiri pe aceeasi tema

- CS Medgidia a castigat ambele meciuri jucate pana acum la turneul de la Cluj Napoca.Echipa masculina de handbal CS Medgidia a realizat astazi a doua victorie din tot atatea meciuri la turneul 1 al Diviziei A, grupa B, de la Cluj Napoca.Formatia din Medgidia a trecut cu 26 20 14 10 de HC Dobrogea Sud…

- Timp de trei zile, la Lugoj se desfașoara cel de-al treilea turneul al Diviziei A1 la volei feminin. Din calitate de gazda, CSM Lugoj va intalni vineri, 20 noiembrie, de la ora 18,30, pe CSO Voluntari, iar duminica, 22 noiembrie, de la aceeași ora, pe CS Medgidia. Sambata, 21 noiembrie,…

- CS Medgidia va sustine doua partide, sambata si duminica.Echipa feminina de volei CS Medgidia disputa in acest weekend cel de al treilea turneu din cadrul Diviziei A1.Formatia de pe litoral va sustine partidele la Lugoj.Programul este urmatorul:Sambata, 21 Noiembrie, ora 18.30 CS Medgidia CSO Voluntari…

- O victorie si o infrangere pentru CS Medgidia la turneul 2 al Diviziei A. Echipa feminina de volei CS Medgidia a sustinut in aceasta seara meciul cu CSM Volei Alba Blaj, campioana Romaniei, de la turneul 2 al Campionatului National de volei feminin, Divizia A1, grupa 2, de la Medgidia.Victoria i a apartinut…

- In primul meci al turneului 2, de la Medgidia, s au duelat CS Medgidia si CS Rapid Bucuresti.Turneul 2 al Campionatului National de volei feminin, Divizia A1, grupa 2, a inceput in aceasta seara, la Medgidia, iar in prima partida s au intalnit echipa locala, CS Medgidia, si CS Rapid Bucuresti.Pregatite…

- Echipa feminina de volei CSM Lugoj nu a scapat de problemele cu noul coronavirus. Daca la turneul de la Blaj timisencele au fost lipsite de serviciile unei jucatoare, acum echipa se confrunta cu un adevarat focar. Noua jucatoare au fost depistate pozitiv inaintea deplasarii la Galati pentru cel de-al…

- Apararea de fier a Medicinei a fost de neclintit, iar CS Medgidia s a vazut la final invinsa.Echipa feminina de volei CS Medgidia a sustinut in aceasta seara al doilea meci din turneul I al Diviziei A, editia 2020 2021.Jucatoarele pregatite de Florin Voinea si Radu Began au intalnit CSU Medicina Tg.…

- Partida a facut parte din Turneul I al Campionatului National de volei Divizia A1.Echipa feminina de volei CS Medgidia a debutat cu dreptul in editia 2020 2021 de campionat, inregistrand in aceasta seara o victorie importanta contra Stiintei Bacau.CS Medgidia s a impus cu scorul de 3 1 25 23, 21 25,…