Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorii Iulian Szekely și Daniel Sima au rulat tot lotul în meciul cu Baia Mare disputat pe terenul sintetic din Iclod. Maria Ficzay, capitanul echipei, a revenit în meciul cu Baia Mare și a înscris cu o lovitura de cap în minutul 6.…

- Selectionata Frantei, detinatoarea titlului continental, a invins reprezentativa Muntenegrului cu scorul de 24-23 (11-12), vineri, intr-un meci din Grupa A a Campionatului European de handbal feminin - EHF EURO 2020, care are loc in Danemarca. Muntenegru, viitoarea adversara a Romaniei…

ACS Volei Turda a reușit sa caștige primul meci din noua ediție a Diviziei A2 Vest, ediție la finalul careia vrea sa promoveze in prima liga a voleiului feminin romanesc.

Sticla Arieșul Turda s-a impus astazi, scor 4-1, in fața celor de la CS Ocna Mureș, intr-o partida ce a contat pentru etapa a X-a, din cadrul ligii a treia de fotbal, seria a IX-a.

Sticla Arieșul Turda va evolua maine, incepand cu ora 14:00, contra celor de la CS Ocna Mureș, intr-o partida ce va conta pentru etapa a X-a, din cadrul ligii a treia de fotbal.

- Tehnicianul Cosmin Contra a declarat, luni, ca jucatorii de la Dinamo s-au relaxat si nu au tratat cu seriozitate meciul cu UTA Arad, pierdut, scor 0-1, in etapa a cincea a Ligii I."Cred ca daca nu tratezi fotbalul cu seriozitate, cand permiti unele lucruri unei echipe ca UTA, primesti o palma.…

- Dominic Fritz a spus luni, la Digi24, ca alegerea sa in funcția de primar al Timișoarei „incheie definitiv tranziția post comunista in Timișoara și poate și in Romania”. El a spus ca urmeaza sa aiba discuții cu PNL cu privire la colaborare, deoarece USR-PLUS mai are nevoie de un singur loc de consilier…

Dragi turdeni, in aceasta saptamana, Partidul Social Democrat, pe care cu mandrie il reprezint, a demonstrat ca este un partid AL OAMENILOR și nu AL INTERESELOR MESCHINE.