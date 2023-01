Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentativa feminina de volei junioare U17 a Romaniei a invins, cu scorul de 3-0 (25-17, 25-16, 25-22), nationala similara a statului Kosovo, intr-o partida disputata la Ankara (Turcia), contand pentru Grupa B a zonei balcanice a preliminariilor Campionatului European din 2023. Echipa antrenata de…

- Echipa masculina de volei CSM Constanta sustine astazi primul meci oficial din 2023, intalnind pe teren propriu, in Sala Sporturilor "Simona Amanarldquo; din Constanta, SCM U Craiova. Partida conteaza pentru etapa a 12 a a Diviziei A1 si incepe la ora 19.30. Formatia de pe litoral a pregatit acest meci…

- Presedintele Federatiei Romane de Lupte, Razvan Pircalabu, a efectuat prima vizita de inspecție in calitate de membru in Biroul Executiv al Uniunii Mondiale de Lupte (UWW), in orașul Kourtane (Finlanda). Insoțit de secretarul general Alin Grigore, membru in Comisia Tehnica UWW, Pircalabu a vizitat localitatea…

- Bogdan Nicolae, antrenor de volei la Clubul Sportiv Scolar Zalau, a fost numit secund la echipa nationala de volei-sperante a Romaniei. Tehnicianul zalauan va face cuplu pe banca cu Razvan Parpala, cel care este antrenor si la CSM Constanta, Bogdan Nicolae inlocuindu-l in functia de secund pe oradeanul…

- Echipa masculina de volei CSA Steaua Bucuresti a pierdut, cu scorul de 2-3 (25-19, 25-15, 23-25, 19-25, 13-15), partida cu Hapoel Mate-Asher Akko (Israel), disputata in prima mansa a optimilor de finala ale Cupei Challenge. Un meci dramatic! Steaua a condus cu 2-0 la seturi si 23-19 in setul al treilea,…

- Echipa masculina de volei CSM Constanta a sustinut partida din etapa a sasea a Diviziei A1, intalnind pe teren propriu, in Sala Sporturilor "Simona Amanarldquo; din Constanta, Arcada Galati, campioana Romaniei. In precedenta disputa din propriul fief, echipa de pe litoral antrenor, Razvan Parpala intalnise…

- Formatia masculina de volei CSM Constanta a disputat partida din etapa a treia a esalonului de elita din Romania, Divizia A1, intalnind in deplasare Rapid Bucuresti.Veniti dupa o victorie in etapa trecuta, pe teren propriu, jucatorii de pe litoral antrenor, Razvan Parpala au cedat acum cu 0 3 20 25,…