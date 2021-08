Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de volei feminin a Romaniei a pierdut, duminica, si al treilea meci din grupa D a Campionatului European, la BT Arena din Cluj-Napoca, scor 1-3, cu Tarile de Jos. Tricolorele se afla in continuare pe ultimul loc al grupei, potrivit news.ro. Scor pe seturi a fost 25-12, 25-27, 25-17,…

- Nationala de volei feminin a Romaniei a pierdut, sambata, cu Suedia, scor 0-3, in cea de-a doua partida din grupa D a Campionatului European, la BT Arena din Cluj-Napoca. Tricolorele se afla pe ultimul loc al grupei, potrivit news.ro. Scor pe seturi a fost 21-25, 17-25, 16-25. In prima…

- Nationala Romaniei a fost invinsa fara drept de apel de Suedia, cu scorul de 3-0 (25-21, 25-17, 25-16), sambata seara, in Grupa D a Campionatului European de volei feminin 2021, gazduita de BT Arena din Cluj-Napoca. Tricolorele, dupa 1-3 cu vicecampioana europeana Turcia, au cedat si mai clar in fata…

- Naționala de volei feminin a Romaniei infrunta astazi Suedia, in al doilea meci al grupei de la Euro 2021. Partida este programata la ora 20:30, in sala Polivalenta din Cluj Napoca, poate fi urmarita in format liveSCORE pe GSP.ro și in direct pe Telekom Sport. ...

- „BT Arena" din Cluj-Napoca gazduiește, in perioada 18-25 august, meciurile grupei D contand pentru Campionatul European de volei feminin 2021. Grupa este alcatuita din: Finlanda, Olanda, Romania, Suedia, Turcia și Ucraina. Miercuri, 18 august, in jocul inaugural, Romania a cedat in fața Turciei 1-3.…

- Echipele Turciei si Olandei au obtinut noi victorii, vineri, in Grupa D a Campionatului European de volei feminin, din care face parte si Romania si ale carei meciuri au loc in BT Arena din Cluj-Napoca. Turcia, vicecampioana europeana, a dispus cu 3-0 (25-14, 25-19, 26-24) de Ucraina, dupa ce invinsese…

- Echipele Suediei si Olandei au obtinut victorii, joi, in Grupa D a Campionatului European de volei feminin 2021, gazduita de Sala Polivalenta din Cluj-Napoca. Suedia a intrecut Finlanda cu scorul de 3-2 (24-26, 17-25, 25-19, 27-25, 15-13), dupa mai bine de doua ore de joc (2 h 7 min), condusa…

- Nationala feminina de volei a Romaniei a fost invinsa de Turcia cu scorul de 3-1 (23-25, 25-10, 25-20, 25-17), miercuri seara, la debutul sau in Grupa D a Campionatului European 2021, gazduita de Sala Polivalenta din Cluj-Napoca. Romania s-a inclinat in fata uneia dintre…