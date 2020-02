Stiri pe aceeasi tema

- CSM Volei Alba-Blaj si CS Dinamo Bucuresti, primele doua clasate, au obtinut victorii clare, sambata, in etapa a 17-a a Diviziei A1 la volei feminin. Campioana CSM Volei Alba-Blaj a castigat in mai putin de o ora (56 min) cu CS Rapid Bucuresti, 3-0 (25-17, 25-14, 25-13), condusa de Ramona Rus si Stefania…

- CS Dinamo Bucuresti si CSM Targoviste au obtinut victorii in deplasare, miercuri, in etapa a 12-a a Diviziei A1 la volei feminin. Dinamo a castigat derby-ul cu CS Rapid, in Giulesti, cu 3-0 (25-17, 25-15, 25-16), condusa de Nneka Onyejekwe (16 puncte), Natalia Aparecida Martins Silva (13)…

- CSM Volei Alba-Blaj si CSM Targoviste au obtinut victorii in deplasare, sambata, in etapa a 14-a a Diviziei A1 la volei feminin. Campioana CSM Volei Alba-Blaj a dispus de FC Arges cu 3-0 (25-16, 25-18, 25-17), condusa de Ioana Baciu (13 puncte), Nadja Ninkovic (13) si Bianka Busa (12). CSM Targoviste…

- Favoritele au reusit sa se impuna clar in meciurile desfasurate, sambata, in etapa a 12-a a Diviziei A1 la volei feminin, prima din 2020. Campioana CSM Volei Alba-Blaj a trecut de CSU Belor Galati cu 3-0 (25-11, 25-18, 25-15), Maja Aleksic si Bianka Busa marcand cate 17 puncte pentru invingatoare.…

- CSM Volei Alba-Blaj si CS Dinamo Bucuresti au obtinut victorii in meciurile disputate sambata in etapa a 11-a a Diviziei A1 la volei feminin. Campioana CSM Volei Alba-Blaj a trecut de CSM Lugoj cu 3-0 (25-18, 25-23, 25-11). Ioana Baciu s-a remarcat de la invingatoare, cu 10 puncte, iar Bianka Busa a…

- CS Stiinta Bacau a urcat pe podiumul Diviziei A1 la volei feminin, gratie victoriei reusite cu scorul de 3-0 (25-16, 25-14, 25-19) pe teren propriu, in fata formatiei FC Arges, duminica, in etapa a 10-a. Tina Grudina a reusit 15 puncte pentru Stiinta, Denisa Rogojinaru 14, iar Slavina Koleva 12. In…

- CSM Volei Alba-Blaj si CS Dinamo Bucuresti au obtinut victorii, sambata, in etapei a 9-a a Diviziei A1 la volei feminin. Campioana CSM Volei Alba-Blaj a invins-o pe teren propriu pe CS Stiinta Bacau, cu 3-0 (25-19, 25-22, 25-13), condusa de Ioana Baciu (23 puncte) si Maja Aleksic (14). CS Dinamo Bucuresti…

- Ziarul Unirea FOTO: Volei Alba Blaj – Știința Bacau 3-0 | Campioana domina autoritar Divizia A1, cu maximum de puncte Volei Alba Blaj, campioana Romaniei, a trecut in Sala „Timotei Cipariu”, in derby-ul Diviziei A1, 3-0 (25-19, 25-22, 25-13), de Știința Bacau, meciul contand pentru etapa a 9-a a Diviziei…