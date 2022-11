Volei (f) | SCMU Craiova a trecut la pas de U Cluj

Stiri pe aceeasi tema

- Formația masculina de volei SCMU Craiova a pierdut sambata seara, in Sala Polivalenta din Banie, scor 1-3 (25-17, 15-25, 27-29, 20-25), in fața formației Dinamo București. Partida a contat pentru etapa a 8-a din Divizia A1. Antrenorul Danuț Pascu a utilizat urmatorii jucatori: Lica, Lupu, Diaconescu,…

- SCMU Craiova a incheiat perioada cu meciuri dificile in Divizia A1, iar acum se pregatește de adversari mai la indemana. Sambata, de la ora 20.00, in Polivalenta va veni Universitatea Cluj, iar oltencele iși propun doar victoria, așa cum a menționat și antrenorul Marius Macicașan. Partida va conta pentru…

- Etapa a cincea a Diviziei A1 la volei feminin a fost una a echipelor oaspete, toate meciurile fiind caștigate de formațiile vizitatoare. Cea mai echilibrata partida a fost chiar debry-ul dintre Dinamo și Rapid. Disputata in sala Dinamo, intalnirea a fost una cu multe schimbari de situație pe tabela:…

- Echipa feminina de volei SCMU Craiova are parte de un start de sezon extrem de dificil in Divizia A1. Dupa ce a pierdut primele doua partide, cu Targoviste (1-3) si Rapid (1-3), gruparea din Banie da in runda a treia peste o alta formatie importanta din campionatul romanesc, Voluntari. „Fetele se pot…

- Rezultatele primei etape a Diviziei A1 (f) Sambata, 29.10.2022 SCMU Craiova – CSM Targoviște 1-3 (12-25, 25-23, 21-25, 27-29) CSM București – U NTT Data Cluj 3-1 (24-26, 25-13, 25-17, 25-20) CSM Știința Bacau – FC Argeș 0-3 (23-25, 30-32, 23-25) CSM Lugoj – Rapid 2-3 (25-18, 15-25, 15-25, 25-23, […]…