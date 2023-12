Stiri pe aceeasi tema

- FOTO: Volero Le Cannet – Volei Alba Blaj 0-3, in Liga Campionilor! Victorie de senzație și revanșa a campioanei Romaniei! Volei Alba Blaj, campioana Romaniei, a obținut o victorie de senzație in Franța, in disputa cu Volero Le Cannet, scor 3-0 (25-23, 26-24, 25-15), contand pentru etapa a 4-a a Grupei…

- In primul meci, din grupele Ligii Campionilor la volei feminin, jucat in noua sala polivalenta „Alba Blaj” Arena, miercuri seara, Volei Alba Blaj nu a izbutit sa se impuna, fiind invinsa dramatic. Campioana Romaniei a fost depașita in cinci seturi de campioana Franței, Volero Le Cannet. Volei Alba Blaj…

- Volei Alba Blaj, infrangere dramatica in fața campioanei Franței in grupele Ligii Campionilor: Aproape 2.000 de spectatori la meciul din „Mica Roma” Volei Alba Blaj, infrangere dramatica in fața campioanei Franței in grupele Ligii Campionilor: Aproape 2.000 de spectatori la meciul din „Mica Roma” La…

- CSM Volei Alba-Blaj, victorie categorica in primul meci din Liga Campionilor. A invins LKS Commercecon Lodz cu scorul de 3-1 CSM Volei Alba-Blaj, victorioasa in primul meci din Liga Campionilor, dupa ce a invins echipa LKS Commercecon Lodz cu scorul de 3-1. CSM Volei Blaj a caștigat cu scorul de 3-1…

- CS Volei Alba Blaj a obținut biletul pentru faza principala a competiției supreme europene, dupa ce a trecut cu mari emoții de Mladost Zagreb, 3-2 (21-25, 25-21, 26-28, 25-15, 15-13) Alba Blaj iși putea asigura calificarea in grupele Ligii Campionilor din a doua zi a turneului gazduit in Sala Polivalenta…

- Campioana Romaniei, CSM Volei Alba Blaj, a invins-o in primul meci din turneul de calificare pe Kralovo Pole Brno, 3-1 (22-25, 25-23, 25-16, 25-14), dupa un start ezitant de partida Turneul de calificare in grupele Ligii Campionilor, gazduit incepand de marți, 24 octombrie, de recent inaugurata Sala…

- Campiona Romaniei, CSM Volei Alba Blaj, a trecut de prima faza a calificarilor, pecetluindu-și evoluția in grupa I cu o victorie, 3-1 (-23, 11, 21, 15) cu Kralovo Pole Brno CSM Volei Alba Blaj a disputat joi, 12 octombrie, partida cu Kralovo Pole Brno, din grupa II a calificarior Ligii Campionilor,…