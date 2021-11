Stiri pe aceeasi tema

- In ciuda eforturilor disperate de a se salva, cunoscuta companie aeriana Alitalia și-a inchis, definitiv, porțile, dupa o activitate de mai bine de 74 de ani. Compania aeriana Alitalia nu a reușit sa evite falimentul și astazi și-a anunțat, official, inchiderea definitiva. „Pandemia de Coronavirus s-a…

- Pentru tanarul sublocotenent Enache, controlor de trafic aerian in Baza 71 Aeriana, succesul inseamna o frumoasa cariera militara si performanțe nemarginite in sportul care ii aduce implinire.... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Comisia Europeana aproba schema de ajutor romaneasca in valoare de 1,2 milioane de euro destinata companiilor aeriene care vor avea zboruri internationale regulate pe Aeroportul International Maramures in urma pandemiei. Comisia Europeana a aprobat o schema romaneasca in valoare de 1,2 milioane…

- “Nuclearelectrica anunta ca Unitatea 1 a CNE Cernavoda va functiona la putere redusa, incepand cu ora 01:00, din data de 18 septembrie 2021, in vederea efectuarii unor lucrari de reparatie la un echipament din partea clasica”, informeaza compania. Cele doua unitati de la Cernavoda asigura aproape 20%…

- Ryanair si-a retras cursele de pe aeroporturile din Belfast, dupa ce cu ceva timp mai inainte a renuntat la aeroportul din Derry. Compania aeriana a invocat taxele guvernamentale pentru aceasta decizie. Ryanair...

- Compania aeriana irlandeza Ryanair este in grafic pentru a-si indeplini estimarile revizuite privind numarul de pasageri, transportand luna aceasta peste zece milioane de persoane, dupa ce redresarea post-pandemie continua cu rezervari semnificative pana la finalul anului, a anuntat directorul general…