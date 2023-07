Stiri pe aceeasi tema

- Opt din zece romani (81%) care merg in vacanta in strainatate, in acest an, vor plati la destinatie cu cardul, telefonul sau alte dispozitive mobile, reiese din datele unui studiu realizat de o companie de plati digitale, transmite Agerpres. Conform cercetarii Visa “Intentii de calatorie si plata 2023”,…

- Pentru mulți romani, perioada concediilor a inceput deja. Indiferent ca suntem la munte sau la mare, medicii ne avertizeaza asupra pericolelor pe care le putem intampina din cauza exceselor de tot felul.

- Traficul rutier este foarte aglomerat in cateva din cele mai frecventate puncte de trecere a frontierei spre Bulgaria și Ungaria, șoferii avand de așteptat ore bune la coada. Timpul de asteptare la punctul de frontiera Giurgiu este joi la pranz de peste 2 ore, acelasi fiind timpul de asteptare si la…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis, marti, dupa discutiile cu reprezentantii parintilor si a elevilor, ca revendicarile salariale ale profesorilor vor fi rezolvate in legea salarizarii unitare pe care Ministerul Muncii o va finaliza pana la 15 iulie. ”Am sustinut, inca de la inceput, ca elevii si parintii…

- Ceremonia de incoronare din Westminster Abbey a fost una fastuasa la care au participat aproape toți liderii lumii. Intreaga ceremonie, ne-a ținut cu sufletul la gura, de la ungerea cu ulei sfant, la depunerea juramantului, insa cel mai emoționant moment a fost ztunci cand Prințul de Wales și-a sarutat…

- Vremea va fi calda in majoritatea regiunilor in mini-vacanta de 1 Mai, si doar cateva reprize de ploaie sunt prognozate atat in zona Litoralului, cat si in nordul Olteniei si la munte, a declarat, sambata, pentru AGERPRES, Mihai Hustiu, meteorolog de serviciu in cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie…

- Iata cinci obiective turistice, situate la o distanța relativ mica de Cluj, care sunt ușor de vizitat intr-o zi de vacanța și sunt mai puțin cunoscute de lume.Aghireșu FabriciDin Aghireș Fabrici (centru) se poate ajunge, relativ ușor, la cunoscutul lac denumit ”Laguna Albastra”. Pentru a ajunge la acesta,…