Voința Lupac, victorie în prelungiri cu Aurul Brad! LUPAC – AFC Voința Lupac s-a impus sambata, 18 septembrie, cu scorul de 2-1, in confruntarea cu CS Armata Aurul Brad, in etapa a IV-a a Ligii 3, Seria a VII-a. Cele trei puncte au fost aduse de Cristian Danci, care a inscris printr-un șut superb din afara careului și Andrea Sandescu, care a marcat printr-o lovitura de cap in ultimele secunde ale meciului! Baieții pregatiți de Boșco Vișatovici au dominat meciul de la un capat la altul, irosind pe parcursul jocului mai multe situații clare de poarta. Intr-un final, carașenii s-au impus și sunt deja la al treilea meci consecutiv fara eșec. „Sunt… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

