Voința Lupac și-a găsit antrenor LUPAC – Dupa desparțirea de antrenorul Lucian Dobre, Voința Lupac l-a instalat oficial pe Adrian Enașescu in funcția de „principal”! Adrian Enașescu s-a facut cunoscut fotbalului din Caraș-Severin in principal prin promovarea de acum cațiva ani in Liga 3 cu Progresul Ezeriș. Acesta este in prezent și cursant al licenței UEFA A. „Bine ai venit, Adrian-Ovidiu Enașescu! Clubul nostru s-a ințeles oficial cu Adrian-Ovidiu Enașescu. El va prelua postul de antrenor principal! Ii dorim mult succes și multe realizari in cadrul clubului nostru!”, este mesajul transmis de clubul din Lupac. In același timp… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

