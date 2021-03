Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana nu este in masura sa apere vechiul continent si nu trebuie sa slabeasca NATO cu vointa sa de autonomie, a declarat joi secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, norvegianul Jens Stoltenberg, intr-un interviu acordat France Presse și preluat de Agerpres.

- Uniunea Europeana nu poate inlocui NATO si nu poate proteja Europa, a atentionat vineri secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, intr-un discurs sustinut pe scena virtuala a Conferintei de Securitate de la Munchen .

- Uniunea Europeana nu poate inlocui NATO și nu poate proteja Europa, a atenționat vineri secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, intr-un discurs susținut pe scena virtuala a Conferinței de Securitate de la Munchen intr-o ediție speciala consacrata

- Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, propune majorari ale contributiilor bugetare, pentru intensificarea activitatilor de aparare si descurajare, inclusiv pentru sustinerea suplimentarii prezentei militare in estul Europei, in contextul provocarilor globale si actiunilor Rusiei si Chinei, potrivit…

- Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, a avut marți o convorbire telefonica cu noul președinte al Republicii Moldova, Maia Sandu, pe care a felicitat-o pentru câștigarea alegerilor prezidențiale și pe care a asigurat-o de sprijinul NATO, scrie caleaeuropeana.ro.…

- Spania si Marea Britanie negociaza de mai multe luni un acord in materie de aparare si securitate, a confirmat luni ministrul spaniol de externe Arancha Gonzalez Laya, in contextul in care Londra si-a finalizat la miezul noptii de 31 decembrie despartirea de Uniunea Europeana, relateaza France Presse.…

- Livrarile de vaccin Pfizer/BioNTech, aprobat de Uniunea Europeana luni, au inceput astazi, pentru a pregati lansarea campaniilor de vaccinare in UE in weekend, anunța agerpres . „Se lucreaza acum cu toate fortele pentru a pregati primele loturi pentru distributie”, a transmis Pfizer catre agen’ia DPA…

- Cooperarea dintre NATO si Uniunea Europeana a ajuns la un nivel fara precedent, mai ales in ceea ce priveste mobilitatea militara, apararea contra amenintarilor cibernetice si combaterea dezinformarii, a apreciat marti secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, care a participat…