Voichița Lazureanu, candidatul PSD pentru Primaria Timișoara, a vorbit la emisiunea PRESSALERT LIVE, realizata in studiourile on.set, despre planurile sale in cazul in care ar ajunge in fotoliul de primar. „Legea este lege pentru toata lumea, trebuie facuta ordine in primarie și in administrația locala. Trebuie un audit financiar, dar nu al Curții de Conturi, […]