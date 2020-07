Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Fost director IML, atrage atenția: Autopsia in cazul COVID-19 ar trebui sa fie obligatorie din doua motive Fost director IML, atrage atenția: Autopsia in cazul COVID-19 ar trebui sa fie obligatorie din doua motive Vladimir Belis, fostul director al Institutului National de Medicina Legala…

- Vladimir Belis, fostul director al Institutului National de Medicina Legala „Mina Minovici“ din Bucuresti, a declarat la Antena 3 ca este o greșeala faptul ca nu se realizeaza autopsia pacienților care au murit și aveau COVID-19.„De unde stim noi ca cel decedat etichetat cu coronavirus nu…