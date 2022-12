Valeria Marcu, din Republica Moldova a facut senzație in cel de-al 14-lea episod din sezonul 10 de la Vocea Romaniei. Deși nu a acumulat suficiente voturi din partea publicului, pentru a se clasa in semifinala, tanara i-a impresionat pe membrii juriului. „A fost fantastica toata piesea”. Valeria e una dintre vocile senzaționale ale acestei ediții”, a menționat Smiley. „Admir curajul tau de a canta piesa asta in tonalitatea originala. Felicitari, Valeria, pentru mine ești extraordinara”, a spus Tudor Chirila, in a carei echipa a fost moldoveanca, scrie Shok.md .