- 4.261 de carți electronice de identitate au fost eliberate in județul Cluj, de cand s-a lansat proiectul pilot, in luna august a anului trecut, și pana la data de 14 septembrie 2022, au precizat pentru HotNews.ro oficialii Direcției pentru Evidența Persoanelor din cadrul MAI. Instituția are in sfarșit…

- Actorul James Earl Jones reprezinta vocea aflata in spatele legendarului personaj Darth Vader din franciza "Star Wars", insa actorul american, ajuns intre timp la varsta de 91 de ani, a decis sa renunte la acest rol, informeaza BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Proiectantul de microcipuri Nvidia a transmis miercuri ca oficiali ai SUA i-au spus sa inceteze exportul a doua tipuri de cipuri de inalta tehnologie folosite pentru inteligența artificiala in China. Mișcarea ar putea dauna abilitații firmelor chineze sa efectueze operațiuni avansate precum recunoașterea…

- Autoritatile fiscale franceze au gasit mii de piscine private nedeclarate, cu ajutorul software-ului AI (inteligenta artificiala), acestia primind decizii de impunere de aproximativ 10 milioane de euro. Sistemul, dezvoltat de Google si Capgemini, poate identifica piscine in imagini satelitare si le…

- Danemarca are de acum inainte printre formatiunile sale politice si un partid care este condus in intregime de un software de inteligenta artificiala (AI) si care doreste sa se prezinte la urmatoarele alegeri parlamentare, ce vor avea loc in iunie 2023, informeaza AFP.

- O cercetatoare din Suedia a dat unui algoritm AI cunoscut sub numele de GPT-3 o comanda simpla insa rezultatul a facut-o sa declare ca se teme sa nu fi deschis „cutia Pandorei” in ceea ce privește inteligența artificiala, relateaza Insider.

- Cercetatorii chinezi susțin ca au dezvoltat un program de inteligența artificiala care poate citi mințile membrilor Partidului Comunist și ii poate face mai receptivi la „educația gandirii”, relateaza The Times.