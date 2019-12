Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul vlogger Selly i-a raspuns jurnalistului CTP…in versuri. Acesta a lansat o melodie cu trupa 5GANG, dupa ce gazetarul l-a criticat in urma accidentului de circulație in care vloggerul și-a distrus bolidul de 70.000 de euro.Piesa a avut peste un milion de vizualizari in doar doua zile și a facut…

- Cristian Tudor Popescu, jurnalistul care vine adesea in trening la TV si nu s-a dat ani buni jos din dacia 1310, a vorbit despre ulstimele excentricitati. "Persoanele astea care umbla cu geci de 1.500 de euro și cu mașini de 70.000 de euro, cum l-am vazut pe baiatul acesta, vloggerul, a venit aici,…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a afirmat, la Digi24, ca trebuie sa existe o decența a consumului și a achizițiilor, indiferent de starea materiala pe care o ai. In acest context, el spune ca achiziția unei mașini de 70.000 de euro - cum a fost cazul tanarului vlogger Selly - releva „niște probleme…

- Selly, unul dintre cei mai cunoscuți vllogeri din Romania, a facut accident cu mașina de 70.000 de europe care și-o cumparase cu banii caștigați de el. Bolidul de lux a fost gravavariat.In urmp cu o luna, Andrei Șelaru, Selly cum il știe toatalumea, a obținut carnetul de conducere. Vlogger-ul a muncit…

- O filmare facuta de un sofer care circula pe DN 17, in zona Frasin, din judetul Suceava, demonstreaza cat de usor poti sa mori pe soselele din Romania fara sa faci vreo greseala la volan. In inregistrarea video se vede cum un sofer inconstient face o depasire neregulamentara, intr-o curba fara vizibilitate,…

- Primarul localitații constanțene Cobadin a blocat cu buldoexcavatorul comunei mașina secretarei, care a avut nevoie de intervenția poliției pentru a putea pleca acasa, informeaza Replica de Constanța. Edilul, care este și preot, nu a vrut sa-și explice gestul, dar femeia spune ca acesta pur și simplu…

- Jumatate din gunoiul reciclat in Romania, in conditiile in care tara este „congestionata” de deseuri, provine din import, se arata intr-un material realizat de BBC. „De ce o tara care este deja congestionata de gunoi ar importa si mai mult?”. Raspunsul oferit de Constantin Damov, CEO al Green…