- Alexandru Balan, cunoscut pe YouTube sub numele „Colo”, a fost eliberat miercuri dupa-amiaza, dupa ce aseara a fost reținut de polițiștii de la Secția 9 din București. El este cercetat pentru infracțiuni de instigare publica.

- foto: arhiva Magistrații Judecatoriei Targoviște nu au aprobat solicitarea procurorului de caz pentru arest preventiv in cazul celor șase persoane Post-ul Toți locotenenții lui Ghenosu sunt liberi! Judecatorii i-au plasat sub control judiciar apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Vasile Tarb, barbatul din Aghireșu Fabrici acuzat de pedofilie, a ramas in libertate dupa 13 mai, atunci cand un judecator de la Judecatoria Huedin a decis ca trebuie sa stea in arest preventiv. Barbatul a contestat masura de la Huedin, iar contestația s-a judecat abia in 20 mai, la Tribunalul Cluj.…

- Polițiștii clujeni au identificat și depistat o femeie banuita de comiterea mai multor inșelaciuni prin metoda Accidentul. In urma depistarii, prejudiciul creat a fost recuperat in proporție de 90%.

- Un barbat de 60 de ani a fost retinut de politisti si plasat sub control judiciar, dupa ce a folosit cardul bancar al altei persoane, careia i-a produs un prejudiciu de peste 1.300 de lei. "Politistii din cadrul Politiei municipiului Dej au retinut un barbat in varsta de 60 de ani, din municipiul Dej,…

- Politia Capitalei a amendat 188 de persoane care au iesit din casa aseara, dupa ora 22.00 si care nu aveau declaratia pe proprie raspundere completata 188 de persoane au fost amendate luni noapte de politistii din Bucuresti pentru ca au iesit din casa fara a avea asupra loc declaratia pe propria raspundere…

- Medicul Mircea Beuran a scapat de arestul la domiciliu și va fi pus sub control judiciar. Decizia instantei este definitiva, anunța Antena 3. Mircea Beuran este acuzat intr-un dosar de luare de...