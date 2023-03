O vloggerița a venit in vizita la Cluj, s-a declarat vrajita de oraș, dar a spus ca nu ar vrea sa locuiasca aici. ”Am mers 43 de kilometri in aceste trei zile. Probabil nu veți fi toți de acord cu mine, dar, cu parere de rau, nu m-aș vedea locuind in Cluj.Orașul este superb, totul. Arhitectura,…