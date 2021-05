Stiri pe aceeasi tema

- Noi avem primele imagini cu Vladuța Lupau inainte de a ajunge pe patul de spital și cu branula in mana. Paparazzii Spynews.ro au surprins-o pe celebra cantareața alaturi de soțul ei in timp ce vedeta se pregatea „emoțional” pentru ce avea sa urmeze. Așadar, partenerul ei de viața, Adi Rus, i-a fost…

- Giulia Anghelescu are o casnicie fericita de ani de zile cu Vlad Huidu. Și-au format o familie frumoasa, au și copii. De-a lungul anilor, cei doi au intampinat și greutați, mai ales la inceput. Giulia a avut divergențe chiar și cu fratele soțului, Șerban Huidu, prezentatorul care ii este cumnat. In…

- CHIȘINAU, 25 mart - Sputnik. Un ghid ce conține mai mulți pași pe care trebuie sa-i urmeze persoanele care au simptome de infectare cu COVID-19 a fost elaborat de Direcția Generala Asistența Sociala și Sanatate a primariei municipiului Chișinau. © Inquam Photos / Virgil SimonescuCine moare și cine…

- Vladuța Lupau și Adi Rus au „fugit„ intr-o escapada romantica pe plajele din Tulum, dupa ziua de naștere a artistei. Cei doi au imparțit momente tandre, iar saruturile pasionale din vacanța au ajuns imediat in ochii fanilor de pe Internet.

- Vladuța Lupau le-a facut o surpriza de proporții admiratorilor de pe rețelele de socializare inca de la primele ore ale dimineții. Partenera de viața a lui Adi Rus a demonstrat inca o data ca este o fire transparenta și ca nu ascunde nimic de fanii sai, astfel ca nu a avut nicio problema in a se afișa…

- Au trecut trei ani de cand Denisa Raducu a plecat dintre noi, iar manelista a lasat in urma o durere profunda in inimile celor care au iubit-o: familia, prietenii și fanii! Artista a plecat mult prea rapid, dar pentru toți susținatorii sai e in continuare prezenta prin melodiile sale! In aceste momente…