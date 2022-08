Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 6 august, Vladuța Lupau a nascut un baiețel perfec sanatos. Interpreta de muzica populara și soțul ei, Adrian Rus, au decis sa-i puna numele Iair, un nume cu insemnatate biblica. Vladuța Lupau a nascut prin cezariana, deși iși dorea sa nasca pe cale naturala. Artista a trecut prin emoții de…

- Simona Gherghe a vorbit, in exclusivitate pentru Antena Stars, despre viața cu doi copii. Prezentatoarea TV este o mamica minunata și o soție devotata, iar de cand a devenit mama este implinita din toate punctele de vedere. Iata cum se descurca vedeta in rolul de mamica.

- Mișcarea civica „O viața noua”, constituita in cadrul protestului popular din 19 iunie, la care au participat zeci de mii de persoane, va avea de acum incolo și o organizație de tineret. Aceasta a fost denumita generic „START” și va reprezenta interesele tuturor tinerilor din Republica Moldova, indiferent…

- Fiecare etapa din viata unei femei este importanta si unica, intrucat schimbarile emotionale, hormonale si cele fizice afecteaza fiecare femeie in parte in mod diferit. Efectuarea unor analize ginecologice si mersul la un consult in mod periodic reprezinta un aspect important in viata oricarei femei…

- Manu, fostul concurent al sezonului 5 Mireasa, a devenit tatic in urma cu puțin timp. Viața tanarului s-a schimbat la 180 de grade de cand a parasit competiția. Iata cat de bine se descurca in rolul de tata și ce imagini induioșatoare publica cu micuțul sau.

- Viața tinerei pare a fi un scenariu al unui film de groaza. Ionela, o mamica in varsta de 16 ani, ar fi fost vanduta de propriul frate unui barbat care i-a facut viața un adevarat calvar. Abuzurile, bataile, dar și jignirile, erau la ordinea zilei. Acum, tanara se teme pentru viața ei.

- Haziarn a fost externata azi. Iubita lui Luis Gabriel a plecat astazi acasa cu micuțul care a venit pe lume in urma cu doar catva zile. Proaspata mamica a vorbit in exclusivitate la Antena Stars despre cum se simte, dar a dezvaluit și motivul pentru care iubitul ei nu a putut fi prezent astazi cand…

- Pepe și iubita lui, Yasmine, au devenit parinții unui baiețel perfect sanatos in urma cu doar cateva zile. Deși nu a trecut mult timp de cand make-up artistul a adus pe lume cel de-al treilea copil a lui Pepe, aceasta a postat o poza pe rețelele de socializare. Cum arata proaspata mamica la doar cateva…