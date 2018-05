Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a felicitat marti pe opozantul Nikol Pashinyan, ales premier al Armeniei dupa trei saptamani de proteste antiguvernamentale desfasurate in mod pasnic, relateaza AFP si Reuters. 'Sper ca activitatea dumneavoastra in fruntea guvernului armean va permite consolidarea…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a propus pe Dmitri Medvedev pentru functia de prim-ministru al tarii, informeaza corespondentii Reuters. Dupa investirea presedintelui rus pentru un nou mandat, investire care a avut loc anterior, guvernul rus a demisionat, releva Sputnik News. Vladimir Putin a…

- Vladimir Putin a fost investit pentru a patra oara in functia de presedinte al Federatiei Ruse, dupa ce a castigat alegerile din luna martie cu 76 la suta din voturi. Ceremonia a avut loc la Kremlin, in prezenta a mii de invitati.

- Vladimir Putin a fost reales, duminica, inca din primul tur, in functia de presedinte al Rusiei, dupa ce a obtinut peste 70% din voturile rusilor, relateaza site-ul agentiei Tass. Dupa numararea a aproximativ 21% din voturi, Comisia Electorala Centrala a anuntat ca Putin a obtinut 71.97%…

- Congresul National Popular, legislativul de la Beijing, l-a reales, sambata, in unanimitate, pe Xi Jinping in functia de presedinte al Chinei, in urma unui scrutin cu un rezultat previzibil, informeaza agentia de stiri Reuters.