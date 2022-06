Vladimir Putin pare deja ca are temeri in legatura cu modul in care populația rusa ar putea reacționa și iși ia masuri de precauție. Se pare ca Vladimir Putin se teme ca rușii ar pute declanșa un val de proteste sau demonstrații care ar distruge intreaga sa liniște. Acest lucru este confirmat de faptul ca, la Duma de Stat a fost inaintat un proiect de lege care prevede interzierea desfașurarii adunarilor, mitingurilor, procesiilor, demonstrațiilor in gari, școli și in cladirile autoritaților publice. Inițiativa a fost publicata joi in baza de date a activitații legislative a Camerei Parlamentului…