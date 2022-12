Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, are in plan o vizita neașteptata in Ucraina, in zona Donbas, unde va merge cat de curand, dupa cate se pare. Aceasta ar fi prima de la inceperea razboiului, in februarie 2022. Vladimir Putin va vizita zonele ocupate de armata rusa, dupa declanșarea razboiului in februarie 2022, a anunțat Dmitry Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului. El spune ca președintele Putin va merge in teritoriile controlate ”in curand”, potrivit TASS. Se pare ca Putin vrea sa vada cu ochii sai care este ”realitatea razboiului”, iar pe de alta parte, sa dea un mesaj de…