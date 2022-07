Presedintele Vladimir Putin a declarat, duminica, ca marina rusa va primi rachete hipersonice de croaziera Zircon in urmatoarele luni si ca zona lor de desfasurare va depinde de interesele Rusiei, informeaza Reuters, conform Agerpres. Vladimir Putin a participat, duminica, la Sankt Petersburg, la festivitațile organizate de Ziua Flotei Militare ruse. Liderul rus l-a laudat, in discursul […] The post Vladimir Putin se lauda ca marina rusa va avea rachete hipersonice Zircon: „Vom raspunde cu viteza fulgerului celor care ne incalca suveranitatea” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa…