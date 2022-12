Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin este la Minsk, in prima vizita din ultimii 3 ani la principalul sau aliat, Aleksandr Lukașenko. Președintele rus și-a inceput vizita in Belarus cu stangul. Scara de la avion nu atingea covorul roșu, iar președintele rus a trebuit sa faca un salt pentru a nu pași pe langa.

- Presedintele rus Vladimir Putin a sosit luni in Belarus, la o intalnire cu omologul sau belarus Aleksandr Lukasenko, aliatul sau in Razboiul rus din Ucraina, in contextul in care Kievul afirma ca se teme de un eventual atac de pe teritoriul belarus in 2023, relateaza AFP, potrivit News.ro. Fii…

- Vladimir Putin a ajuns luni dupa-amiaza la Minsk pentru o vizita oficiala, prima din ultimii trei ani, in cadrul careia va avea o intalnire cu „program bogat” cu fidelul sau aliat, Alexandr Lukanșenko, relateaza agenția rusa de știri TASS . Dupa o intrevedere tet-a-tet, cei doi vor ține o conferința…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a purtat discutii cu omologul sau din Belarus, Viktor Hrenin, a anuntat sambata agentia de presa oficiala Belta. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Președintele belarus Alexander Lukașenko a declarat ca Belarus și Rusia vor desfașura o forța militara comuna ca raspuns la ceea ce el a numit o agravare a tensiunilor la granițele vestice ale țarii, a informat luni agenția de știri de stat Belta, citata de The Guardian și Reuters, citat de digi24.ro

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a acuzat luni Ucraina de faptul ca pregateste un atac impotriva Belarusului si ca, in consecinta, Minskul urmeaza sa desfasoare trupe ruso-belaruse, fara sa precizeze unde anume. "Din cauza agravarii situatiei la frontierele de vest ale Uniunii (ruso-belaruse),…

- Presedintele din Belarus, Aleksandr Lukașenko, a anunțat, joi, ca a interzis prin decret inflația in Belarus, informeaza Agerpres. Conform acestuia, „orice creștere de prețuri este interzisa, nu de maine, de azi”. Nerespectarea decretului ar urma sa atraga „arestarea imediata și inculparea”. „Incepand…

- Directorul Institutului de Cercetare a Pacii din Oslo, Henrik Udal, i-a propus pe Alexei Navalnii, principalul opozant al lui Putin , aflat in prezent in inchisoare și lidera opoziției din Belarus, Svetlana Tihanovskaia , pentru Premiul Nobel pentru Pace, informeaza The Guardian . „Amandoi sunt campioni…