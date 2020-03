Vladimir Putin propune ca noua Constituţie a Rusiei să prevadă menţionarea lui Dumnezeu şi interzicerea căsătoriilor homosexuale Presedintele rus Vladimir Putin a înaintat Parlamentului noi amendamente constitutionale, care prevad mentionarea lui Dumnezeu în Constitutie si fixarea principiului ca o casatorie nu poate fi posibila decât între un barbat si o femeie, au relatat media de stat si oficiali din Rusia, conform Agerpres.



Putin a anuntat în ianuarie ca Rusia va schimba Constitutia din 1993, initiativa fiind în mare masura vazuta ca o pregatire a terenului pentru dupa 2024, anul în care se termina al patrulea si ultimul sau mandat prezidential.



Aceste amendamente… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

