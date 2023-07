Vladimir Putin, mișcare surprinzătoare: Generalul Gherasimov a fost tras pe linie moartă! Potrivit Moscow Times , care citeaza corespondenții militari Z ruși, oficial, Gherasimov ramane in funcția de șef al Statului Major al Rusiei, dar se spune ca "nu are nicio implicare in razboiul din Ucraina".Canalele de Telegram Z susțin ca puterile lui Gherasimov au fost transferate generalului-colonel Mihail Teplinsky, care a devenit comandant al Forțelor Aeropurtate Ruse acum un an. Din aprilie, Teplinsky a ocupat și funcția de comandant adjunct al grupului rus care lupta impotriva Ucrainei.Motivul pentru care Gherasimov a fost demis vine in urma atacului pe care liderul Wagner, Evgheni Prigojin,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

