Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul britanic al Apararii, Ben Wallace, a declarat joi ca este puțin probabil ca președintele rus Vladimir Putin sa reușeasca sa ocupe Ucraina, relateaza The Guardian.Ben Wallace a afirmat ca invazia Rusiei in Ucraina "șovaie" și ca "incepe sa eșueze", in timp ce a promis mai mult sprijin financiar…

- Un prim contingent de soldati ucraineni care urmeaza a fi instruiti de trupele britanice pentru a-i ajuta in lupta impotriva Rusiei a ajuns in Regatul Unit, relateaza DPA.Primul contingent din programul militar al Regatului Unit s-a intalnit cu ministrul apararii Ben Wallace joi, perioada de instruire…

- Kremlinul mizeaza pe spionajul industrial pentru dezvoltarea Rusiei, in contextul in care aceasta tara se confrunta cu o mulțime de sanctiuni occidentale din cauza razboiului din Ucraina, a declarat președintele Rusiei, Vladimir Putin. „Ca si in trecut, una dintre prioritatile in activitatea SVR (serviciile…

- Președintele rus Vladimir Putin a negat miercuri responsabilitatea armatei ruse pentru un atac care, potrivit Kievului, a ucis cel puțin 18 persoane intr-un centru comercial aglomerat din Kremenciuk, Ucraina, scrie AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Potrivit unui raport obținut de New York Times, comandouri din 20 de țari și servicii secrete precum CIA ajuta Ucraina cu transporturi de arme. De asemenea, acestea antreneaza trupele Kievului, citeaza Der Tagesspiegel. In lupta impotriva invadatorilor ruși, armata ucraineana este din ce in ce mai dependenta…

- Vladimir Putin a declarat vineri, la forumul de la Sankt Petersburg, ca Moscova nu are „nimic impotriva” posibilei aderari a Ucrainei la Uniunea Europeana, informeaza TVR. Președintele rus a facut aceasta declarație vineri, dupa ce Comisia Europeana a recomandat acordarea statutului de candidat Ucrainei…

- Serghei Nikiforov, purtatorul de cuvant al președintelui Volodimir Zelenski, a declarat ca liderul ucrainean a cerut sancțiuni preventive impotriva Moscovei inainte de invazia rusa, dar ca partenerii occidentali ai Ucrainei au fost cei care „nu au vrut sa auda”, informeaza BBC . Reacția Kievului vine…