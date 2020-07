Vladimir Putin: Marina militară rusă se va dota cu arme nucleare hipersonice Presedintele rus Vladimir Putin a declarat duminica, la Sankt Petersburg, ca Marina militara rusa va fi dotata cu arme nucleare hipersonice si cu drone submarine nucleare, acestea - potrivit Ministerului rus al Apararii - fiind în faza finala de testare, relateaza Reuters si EFE, citate de Agerpres.



Putin, care afirma ca nu ar dori o cursa a înarmarilor, a evocat deseori o noua generatie de arme nucleare rusesti care - potrivit lui - sunt fara analogie în prezent si pot lovi aproape peste tot în lume. Unii experti occidentali se întreaba totusi cât de… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

