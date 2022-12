Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a participat joi la ceremonia de punere in serviciu a mai multor nave de razboi, printre care un submarin ce poate transporta rachete nucleare, a laudat capacitatile flotei ruse si a promis ca Rusia va produce si mai multe asemenea nave, informeaza AFP.

- Presedintele rus Vladimir Putin a asigurat joi ca armata rusa va gasi o cale de a contracara, un „antidot” la sistemul de aparare aeriana Patriot pe care Statele Unite il vor furniza Ucrainei, aflata sub presiunea bombardamentelor Moscovei, relateaza Reuters si France Presse. „Cat despre Patriot, este…

- Presedintele rus Vladimir Putin va efectua luni o „vizita de lucru” in Belarus, un aliat in razboiul dus in Ucraina, a anuntat vineri serviciul de presa prezidential belarus, citat de France Presse.

- Presedintele rus Vladimir Putin a promis vineri ca orice tara care indrazneste sa atace Rusia cu arme nucleare va fi stearsa de pe fata pamantului, noteaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Vladimir Putin a facut un anunț cu privire la pericolul nuclear. Ce a declarat președintele Rusiei in cadrul intalnirii de astazi de la Kremlin, cand s-a intalnit cu armata. Ce parere au liderii de la Washington despre amenințare.

- Mame si sotii ale soldatilor rusi mobilizati pentru a lupta in Ucraina se reunesc in toata Rusia de cateva saptamani si cer prin mesaje video difuzate pe canale de internet in limba rusa ca presedintele Vladimir Putin sa-si respecte promisiunile facute, relateaza France Presse. Dupa ce a ordonat o mobilizare…

- Presedintele rus Vladimir Putin a asistat miercuri, prin videoconferinta, la un antrenament al fortelor de descurajare strategica, adica trupele insarcinate sa raspunda la amenintari, inclusiv in cazul unui razboi nuclear, a anuntat Kremlinul, citat de AFP si EFE, potrivit Agerpres.

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat vineri ca nu are in vedere "pentru moment" noi lovituri "masive" asupra Ucrainei, nici sa extinda mobilizarea pe care a ordonat-o in urma cu trei saptamani pentru a face fata esecurilor armatei sale, relateaza France Presse. Fii la curent cu cele mai…