Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul UE in Rusia, rechemat pentru 'consultari' la Bruxelles in semn de protest dupa otravirea in Marea Britanie a fostului agent dublu rus Serghei Skripal, a revenit la Moscova, au anuntat vineri servicii ale sefei diplomatiei UE, Federica Mogherini, relateaza AFP.Seful delegatiei UE,…

- Ambasadorul UE in Rusia, rechemat pentru 'consultari' la Bruxelles in semn de protest dupa otravirea in Marea Britanie a fostului agent dublu rus Serghei Skripal, a revenit la Moscova, au anuntat vineri servicii ale sefei diplomatiei UE, Federica Mogherini, relateaza AFP. Seful…

- Kremlinul a somat Londra sa-si ceara scuze dupa ce laboratorul britanic care a analizat substanta utilizata impotriva unui fost agent dublu rus in Anglia a recunoscut ca nu are dovada ca aceasta provine din Rusia, relateaza miercuri AFP. Guvernul britanic acuza Moscova de otravirea fostului…

- Un om de știința din perioada URSS aduce o informație in spațiul public care contrazice afirmațiile Moscovei cu privire la originea substanței neuortoxice responsabile pentru otravirea fostului spion rus, Serghei Skripal, și a fiicei sale, Iulia. Dezvaluirile cercetatorului rus confirma existența agentului…

- Kremlinul a indemnat luni Londra sa vina cu dovezi in sprijinul afirmatiilor ca Rusia s-a aflat in spatele otravirii unui fost spion si a fiicei sale in Marea Britanie sau sa prezinte scuze, "mai devreme sau mai tarziu", relateaza Reuters si AFP. Apelul vine dupa ce Marea Britanie a acuzat Rusia ca…

- Seful diplomatiei britanice Boris Johnson considera ”covarsitor de probabil” ca presedintele rus Vladimir Putin a ordonat sa se foloseasca agentul neutotoxic novicioc impotriva fostului spion rus Serghei Skropal in orasul englezesc Salisbury, o acuzatie pe care Kremlinul a respins-o imediat drept…

- Ministerul rus de Externe a anuntat sambata expulzarea iminenta a 23 de diplomati britanici, ca raspuns la o masura similara anuntata de Londra dupa otravirea in Marea Britanie a fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia, relateaza AFP si Reuters. 0 0 0 0 0 0

- Liderul laburist britanic Jeremy Corbyn a avertizat vineri in legatura cu 'precipitarea' intr-un nou razboi rece cu Rusia inainte de a exista probe concludente privind vinovatia acesteia in otravirea cu un agent neurotoxic a fostului spion rus Serghei Skripal, transmite Reuters. Prim-ministrul…