- Xi Jinping l-a invitat pe Vladimir Putin la Jocurile Olimpice de Iarna de la Beijing in ciuda faptului ca Rusia are interdicție de participare la acest eveniment sportiv. Purtatorul de cuvant al diplomației chineze, Zhao Lijian, a declarat ca Xi Jinping și-a dorit ca „bunul sau prieten” Vladimir Putin…

- Președintele SUA Joe Biden este așteptat sa anunțe boicotarea Jocurilor Olimpice de Iarna de la Beijing de catre oficialii americani, potrivit Washington Post. Mai mulți parlamentari democrați și republicani, printre care președintele Camerei Reprezentaților Nancy Pelosi, au cerut boicot diplomatic…

- Administratia Biden inca analizeaza modul in care va aborda viitoarele Jocuri Olimpice de iarna de la Beijing. Nu este exclusa posibilitatea unui boicot diplomatic, insa nu s-a ajuns la o concluzie finala, au declarat marti oficiali familiarizati cu aceasta chestiune, informeaza CNN.

- Președintele chinez Xi Jinping este posibil sa il invite pe omologul sau american, Joe Biden, sa participe la Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing din februarie anul viitor, a relatat joi CNBC, citand doua persoane familiare cu acest subiect, moteaza mediafax. Potrivit relatarii, Xi este…

- Un al treilea oras din China a intrat joi in carantina dupa depistarea unui singur caz de COVID-19, in contextul in care autoritatile incearca sa impiedice o reizbucnire a epidemiei, cu mai putin de 100 de zile inainte de inceperea Jocurilor Olimpice de Iarna de la Beijing, informeaza AFP.Circa sase…

- Avionul ce transporta flacara pentru Jocurile Olimpice de Iarna de anul viitor a ajuns miercuri la Beijing. La data de 18 octombrie, flacara olimpica a fost aprinsa la situl antic al Olympiei, conform ritualului tradițional. De acolo a fost transferata pe Stadionul Panathinaikos, unde a fost predata…

- ​Comitetul International Olimpic a anuntat, miercuri, ca la Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing nu vor putea asista spectatori straini si ca sportivii nevaccinati vor fi nevoiti sa stea 21 de zile in carantina dupa sosirea in China.

- Presedintele rus Vladimir Putin a acceptat invitatia Chinei de a asista la Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing in februarie 2022, scrie Reuters care citeaza agentia de stiri RIA ce preia o declaratie a ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov. Din cauza sanctiunilor internationale…