Vladimir Putin îndeamnă rusoaicele să evite avortul Președintele rus Vladimir Putin și-a exprimat joi opoziția fața de interzicerea avortului. In același timp, le-a recomandat femeilor sa evite aceasta procedura și a invocat situația declinului demografic al Rusiei. „Imi amintesc de interdictiile din timpul campaniei impotriva alcoolului", care a determinat populatia sa consume produse de substitutie si a crescut numarul de decese din cauza intoxicatiilor cu alcool", a declarat presedintele rus in cadrul conferintei sale anuale de presa. „Si aici, de asemenea, trebuie sa fim atenti", a declarat Vladimir Putin, dupa ce a fost intrebat de o prezentatoare…

- Președintele rus Vladimir Putin și-a exprimat joi opoziția fața de interzicerea avortului, dar a indemnat femeile sa evite aceasta procedura, subliniind preocuparea privind declinul demografic al Rusiei, conform AFP.

