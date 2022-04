“Departe de a fi invins, Putin afirma ca intenționeaza sa-și intensifice razboiul in Ucraina”, titreaza cotidianul american The New York Times. NYT acorda atenție asupra recentelor convorbiri pe care cancelarul Austriei, Karl Nehammer, le-a avut cu președintele rus, afirmand ca “oficialul austriac nu se arata doar pesimist in privința perspectivelor pacii, dar crede ca Putin intenționeaza chiar sa sporeasca brutalitatea razboiului”. Foarte interesante sunt declarațiile președintelui Putin, citate de un alt ziar american important, respectiv, The Washington Post: “Fara nicio indoiala, ceea ce se…