Ce se intampla cu plata taxei de pod de la Fetesti in minivacanta de Rusalii

CNAIR anunta schimbari in minivacanta de Rusalii Ziua Copilului. Taxa de pod de la Fetesti ca putea fi achitata pana la sfarsitul zilei urmatoare trecerii.Avand in vedere faptul ca in urmatoarele zile sunt asteptate cresteri semnificative ale traficului… [citeste mai departe]